In der Bernauer Brandenburgklinik sind mittlerweile 151 Mitarbeiter und Patienten positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das hat der Landkreis Barnim dem rbb mitgeteilt. Demnach sind 15 der infizierten Patienten verstorben. Diese hätten alle an schweren, teilweise unheilbaren Vorerkrankungen gelitten, hieß es von der Kreisverwaltung Barnim. Insgesamt seien 81 Patienten der Brandenburgklinik positiv auf das Corona-Virus getestet worden, dazu kämen 70 infizierte Mitarbeiter. Von den Mitarbeitern seien mittlerweile 13 genesen.

Laut Kreisverwaltung ist der Ausbruch nach wie vor auf vier Häuser der Klinik beschränkt. Weitere Häuser seien nicht betroffen. Gemeinsam mit der Klinik werde derzeit ein umfangreiches Maßnahmenkonzept abgestimmt. Es handle sich dabei um eine erweiterte Fortschreibung bereits vereinbarter Sofortmaßnahmen, so die Kreisverwaltung.

In den vier betroffenen Häusern der Brandenburgklinik gilt seit letzter Woche in absoluter Aufnahmestopp, so die Kreisverwaltung Barnim. Die Patienten, die derzeit dort sind, würden auch nicht oder nur in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt verlegt oder entlassen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 30.04.2020.