Statt Englisch zu unterrichten, sitzt Lisa Rätze zu Hause, und weiß nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen soll. Bisher hat sie in Bernau Lehrkräfte vertreten, die an ihrer Schulen fehlten. Bis während der Corona-Krise ihr Vertrag nicht verlängert wurde - anders als zuvor mündlich verabredet. "Ich fühle mich fallengelassen - auf gut Deutsch: verarscht", sagt sie. "Weil ich erst angeworben wurde und mir nun gezeigt wird: Eigentlich brauchen wir Sie doch nicht."

Bildungsminsterin Britta Ernst (SPD) hat ein Interview dazu abgelehnt. Sie ließ aber erklären: Weil es zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus untersagt ist, Unterricht zu erteilen, sei es nicht erforderlich, fehlende Lehrer zu vertreten.

"Harter Tobak", findet Martin Mrose vom Kreiselternrat. Denn natürlich würden die Lehrerinnen und Lehrer Unterricht erteilen - jetzt nur auf Distanz, mit digitalen Materialien oder per E-Mail. Und genau in dieser Situation bräuchten die Schulen eigentlich jüngere Kollegen und Kolleginnen, weil diese oft "mit der neuen Technik fitter" seien als die Älteren. "Unverständnis, absolut, in der kompletten Elternschaft an unserer Schule und auch im Kreiselternrat", schildert Mrose die Reaktionen.