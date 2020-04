Alt-West-Berlinerin Donnerstag, 23.04.2020 | 22:31 Uhr

Können Sie bitte ein wenig ins Detail gehen? Es war so mühsam, in Potsdam herauszuarbeiten, was da gelaufen ist, das könnte beschleunigt werden durch Offenheit. Wenn Sie etwas wissen, können Sie sich sicher an den Autor, Maximilian Horn vom rbb, wenden, oder auch hier etwas anonym schreiben. Man kann die Klinik sicher auch auf google maps bewerten.



Missstände müssen aufgedeckt werden, schonungslos. Das darf so nicht weiter gehen in deutschlands Kliniken und Heimen!