Theater am Wandlitzsee sucht wegen Corona neue Spielstätte

Das private Theater am Wandlitzsee sucht nach neuen, größeren Spielstätten, um im September trotz der Corona-Krise öffnen zu können. Das sagte Gründer und Betreiber Sascha Gluth dem rbb am Montag. In den Saal des Theaters passten zu wenig Zuschauer, wenn alle mindestens 1,5 Meter Abstand hielten, erklärte Betreiber Sascha Gluth weiter.

"Wir können nicht öffnen und für 20 Leute spielen. Wenn wir 90 Zuschauern hätten, müsste es - knapp kalkuliert - funktionieren", sagt Sascha Gluth, "Ab und zu haben wir schon Gastspiele in der Umgebung gemacht. Man sieht also, das Publikum würde mitziehen."

Der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert hat dem Theater Hilfe versprochen. "Wir haben im Umkreis von Berlin mit dem privat betriebenen Theater ein Alleinstellungsmerkmal in Wandlitz. Wir werden daher einen Termin machen und an einer Lösung zum Erhalt arbeiten", sagte Borchert dem rbb.



Sendung: Antenne Brandenburg, 28.04.2020, 18:30 Uhr.