In der Uckermark gibt es einen ersten Todesfall wegen der Corona-Pandemie. Das meldete am Mittwoch die Kreisverwaltung Uckermark in Prenzlau.

Am Dienstagabend sei das Gesundheitsamt darüber informiert worden, dass ein 69-jähriger Mann gestorben sei. Er litt an schweren Vorerkrankungen. Der Mann hatte seinen Wohnsitz in der Uckermark, wurde aber in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises behandelt.

Die Ermittlung aller Kontaktpersonen begann laut Kreisverwaltung Uckermark unverzüglich, nachdem das Virus am Sonntag festgestellt wurde. "Wenn darüber hinaus jemand in den letzten zwei Wochen engen Kontakt mit einem Betroffenen gehabt haben sollte und Symptome einer Atemwegserkrankung feststellt, sollte er seinen Hausarzt anrufen und den Fall schildern", sagte Amtsärztin Michaela Hoffmann am Montag.

Sendung: Antenne Brandenburg, 01.04.2020, 16:30 Uhr.