Die Situation sei aktuell "sehr bescheiden", so Maywald. Alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, niemand weiß, wann und vor allem, wie es weitergeht. Immerhin: Die Soforthilfe von 15.000 Euro sei inzwischen angekommen, sagt Maywald. Er schätzt, dass er damit den Monat Mai noch abdecken kann. Danach sei die Zukunft ungewiss. Von den neusten Regelungen von Bund und Ländern habe er sich mehr erhofft. "Aber es bringt ja nichts", sagt er.

Hilfe bekommt Maywald von dem Gastronomie- und Hotelberatungsunternehmen Gastro-Piraten in Letschin. Wegen der Corona-Krise bietet Geschäftsführer René Kaplick seinen Service seit Mitte März komplett kostenlos an. Über zwei Hilfehotlines beantwortet er Fragen der Unternehmen. Im Internet gibt es Tipps für einen gesteigerten Umsatz nach Corona zum Runterladen.

Für Stephan Maywald von der Liebesquelle ist vor allem die individuelle Beratung essenziell. "Als das alles anfing, war es extrem wichtig für mich, einen Ansprechpartner zu haben." Gerade bei den Anträgen auf Soforthilfe hätten die Gastropiraten alle wichtigen Dokumente gebündelt zur Verfügung gestellt. Das habe die Sache für ihn sehr erleichtert.

Normalerweise verlangt Kaplick für so eine Beratung über 1.000 Euro pro Tag. Zu Zeiten von Corona will Kaplick den Gastronomen aber kostenlos helfen. "Schon meine Eltern waren in der Gastronomie tätig. Ich habe also quasi schon als Kind hinter einem Tresen gelegen. Und deswegen liegt mir die Branche einfach sehr am Herzen." Und natürlich ging es ihm auch darum, Kunden für später zu gewinnen.