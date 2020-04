Polnische Arbeiter in Brandenburg

Die polnische Grenze bleibt weiter dicht - zunächst bis zum 13. Mai. Das hat die polnische Regierung am Mittwoch beschlossen. Die Pendler sind dadurch teils lange von den Familien getrennt. Einige richten sich zwischen Montage und Quarantäne ein. Von Philip Barnstorf

"Wenn die Grenze doch geöffnet wird für die Berufspendler, wird es für uns nicht katastrophal, aber etwas schwieriger, da die dann auch nach Hause gehen", sagt sie. In dem Hotel haben derzeit fünf Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untergebracht. Das Hotel habe außerdem weitere Anfragen für die kommende Woche.

Für das Hotel Zur Alten Oder in Frankfurt sind die verlängerten Grenzkontrollen ein Glück im Unglück. Denn viele polnische Pendler, die nicht mehr nach Hause können, sind hier untergekommen, wie Hotelchefin Anna Gogowski erzählt.

Die Pendlerinnen und Pendler, die in Brandenburg bleiben, bekommen vom Land pro Tag 65 Euro als Übernachtungspauschale . Doch laut Arbeitsagentur Frankfurt werden diese Gelder bisher nicht in großem Maßstab abgerufen.

Proteste an der Grenze

"Das hat sich ganz gut eingespielt, sie sind unterschiedlich abgereist, und kommen daher auch unterschiedlich zurück", sagt er. Aber alles kann Berthold so nicht auffangen. Weil die Hälfte seiner Mitarbeiter fehlt, musste er schon eine Baustelle räumen.

Einer dieser Unternehmer ist der Frankfurter Fassadenbauer Steffen Berthold. Er beschäftigt zwölf polnische Mitarbeiter, die in diesen Wochen immer für circa einen Monat im Hotel auf der deutschen Seite des Grenzflusses wohnen und dann für zwei Wochen nach Polen in Familienquarantäne gehen.

Gearbeitet wird aber noch an einer Fassade in Altberesinchen. Dort sind Bertholds Leute fleißig am Spachteln. Dabei ist auch Rafal Misiak. Er kommt aus Słubice und wohnt derzeit im Hotel Zur Alten Oder. "Für uns ist das eine gute Lösung", sagt er. "Wir können weiter unsere Arbeit machen und auch unser Chef kann seine Termine einhalten", sagt er.

Inzwischen ist sogar seine Frau zu ihm ins Hotel gezogen. "Aber es ist nicht wie zu Hause. Sie spricht kein Deutsch und ist etwas frustriert, weil sie sich nicht verständigen kann und nicht einkaufen", sagt er. Aber Misiak geht es noch vergleichsweise gut. Neulich hat er sogar seine Eltern wiedergesehen. Über die Oder hinweg haben sie sich zugewunken. Das Geschäft seines Vaters - er verkauft auf dem Basar in Słubice Uhren und Kleidung - ist allerding fast pleite. Auch weil deutsche Kundinnen und Kunden fehlen.