Labormediziner und Teststelle in Frankfurt (Oder)

"Die Lockerungen kommen ja nicht, weil wir meinen, Lockerung sei gut gegen die Infektionen, sondern wir müssen unser Leben organisieren", sagt er. "Gewissheit besteht ja darin, dass wir uns so lange schützen müssen, bis eine Schutzimpfung verfügbar ist. Und das wird noch lange dauern." Seit Anfang März analysiert der Mediziner auch mit seinem Labor Corona-Tests.

Die Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen könnten hart erkauft sein, sagt Frank Berthold, Facharzt für Mikrobiologie und Labormedizin. Er leitet das IMD Labor Oderland in Frankfurt(Oder). Denn aus rein medizinischer Sicht seien sie jetzt noch nicht sinnvoll.

Der Laborleiter rechnet damit, dass nun auch die Infektionen wieder zunehmen werden. Daher müsse wahrscheinlich auch wieder mehr getestet werden, sagt der er. Ende März hatte sein Labor noch gemeldet, dass sie die Testkapazitäten nun nicht weiter erhöhen können. Doch das hat sich inzwischen geändert: Sie konnten die Testkapazitäten sogar verdoppeln.

"Das hat uns selbst überrascht", sagt Laborleiter Frank Berthold. Im März hätten sie unter Aufbietung all ihrer Kräfte 200 Abstriche am Tag geschafft. Heute schaffen sie nach eigenen Angaben 400 bis 500 Abstriche pro Tag. "Wenn es drauf ankommt, auch bei einigen mehr, und da sind wir noch nicht mal in eine Nachtschicht gegangen", sagt er. "Und das nur, weil wir mehr Menschen einbezogen und unsere Abläufe verbessert haben."