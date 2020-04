Am 10. Mai soll in Polen gewählt werden. Ist die Organisation der Wahl während der Corona-Krise eine große Herausforderung?

Gemeinsam mit dem Verband der Gemeinden der Woiwodschaft Lubuskie haben wir einen Brief an die Regierung geschickt, in dem wir zur Verschiebung der Wahlen aufgerufen haben. Doch aktuell wird an einem weiteren Gesetzesentwurf gearbeitet, dass die Wahlen vollständig per Brief abgehalten werden sollen. Die Wahlen werden höchstwahrscheinlich aber doch an dem Tag stattfinden, was ich sehr ungünstig finde.