Polnische Abiturientinnen und Abiturienten sollen trotz Grenzschließung in Frankfurt (Oder) ihre Prüfungen ablegen können. Dies betrifft 21 Schüler des Karl-Liebknecht-Gymnasiums. Die Jugendlichen bekommen nun die Möglichkeit, für den gesamten Prüfungszeitraum in einem Frankfurter Internat zu wohnen, sagte Schulleiter Torsten Kleefeld.

Wegen der polnischen Regelungen können auch die Schüler die Grenze in der Doppelstadt nicht mehr täglich ungehindert passieren. Denn wer aus Deutschland einreist, muss in Polen für zwei Wochen in Quarantäne. "Mit der Übernachtungsregelung können sie die Prüfungen ablegen. Damit haben wir ihnen ihnen eine große Sorge genommen", sagte der Schulleiter. "Den Schülern und ihren Familien enstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten, das war uns wichtig."