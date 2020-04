Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (BSOF) startet in der Corona-Krise ein Programm mit Mini-Open-Air-Konzerten. Ab kommendem Montag wollen Musiker des Orchesters in Frankfurt an der Oder auf Außenflächen, in Innenhöfen und zwischen Häusern der Stadt musizieren, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ziel sei, in den Wochen der Kontaktbeschränkungen "Freude und Ablenkung zu schenken".