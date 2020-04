Die Vorlesungszeit für das Sommersemester beginnt an der Viadrina in Frankfurt (Oder) trotz Corona wie geplant am 14.April. Diesmal ist aber alles anders: Die Uni geht wegen Corona-Sicherheitsmaßnahmen in den ersten Wochenkomplett online in den Betrieb. Dazu gehören auch digitale Konferenzen und Coworking per Video.

Die Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal sagte am Mittwoch in einer Zoom-Konferenz: "Wir machen jetzt sogenannte Geistervorlesungen, das heißt Vorlesungen in einem leeren Saal, die wir aufzeichnen." Dabei sieht sie eine große Bereitschaft an der Universität sich auf das Experiment einzulassen.