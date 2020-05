Überprüfung der Erdölraffinerie in Schwedt verzögert sich

Die jährliche Überprüfung der PCK-Erdölraffinerie in Schwedt (Uckermark) dauert in diesem Jahr wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen länger. Die ungefähr 1.000 Monteure, die die Anlagen warten, sollten ursprünglich am 11. Mai fertig sein. Thomas Schulze, der die Überprüfung leitet, rechnet mit zehn Tagen Verlängerung.

Coronavirus in der Uckermark

"Alle müssen Masken tragen. Abstand ist ein Problem. Freigaben dauern länger, weil man nicht richtig kommunizieren kann. Deshalb können wir nicht so effektiv arbeiten wie geplant", erklärte Ingenieur Schulze gegenüber dem rbb. Durch die Verzögerung entstehen voraussichtlich Mehrkosten in Millionenhöhe. "Wir kommen da nicht raus und müssen das einfach zusätzlich investieren. So wie die gesamte Wirtschaft leiden wir auch", sagte Schulze weiter.

Seit Ostern überprüfen ungefähr 1.000 Monteure, die normalerweise bei anderen Firmen arbeiten, zehn der 36 Anlagen in der Schwedter Raffinerie. Die meisten Arbeiter sind in Hotels in der Umgebung untergebracht und werden weitgehend auf dem Werksgelände versorgt, um das Infektionsrisiko zu minimieren.