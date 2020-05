Das Telefon von Suchtberater Bernd Kramarczyk in der Beratungstelle der Arbeiterwohlfahrt in Fürstenwalde klingelt derzeit öfter als sonst. Wegen der Corona-Vorschriften darf hier seit März nur noch telefonisch beraten und geholfen werden. Für die rund 500 Klienten, die an Alkohol, Drogen oder Spielsucht leiden, heißt das: keine Gruppengespräche, keine wöchentlichen Frühstücksrunden und keine Selbsthilfegruppen.



Kramarzczyk sieht darin ein Problem. "Unsere Arbeit lebt vom direkten Kontakt mit den Klienten. Wenn das nicht da ist, ist das für beide Seiten unbefriedigend", sagt Kramarczyk. Er fürchtet, dass die Kontaktbeschränkungen gerade für seine Klienten gefährlich sein könnten. "Es sind viele alleinstehend, haben wenig soziale Kontakte. Das ist das, was für die Klienten am Schlimmsten ist."