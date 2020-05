In Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt drücken am Dienstag nicht Schüler sondern Lehrer die Schulbank. Das Oberstufenzentrum (OSZ) Oder-Spree, Brandenburgs größte Schule, bringt an seinen zwei Standorten nämlich 40 seiner knapp 160 Lehrer das digitale Unterrichten bei.

Die Idee dazu ist nicht erst in der Corona-Krise entstanden. Schon vor einem halben Jahr taten sich das OSZ, in dem normalerweise 800 Abiturienten und 2.500 Berufsschüler lernen, und das Eisenhüttenstädter Stahlwerk Arcelormittal zusammen, um die duale Ausbildung in ihren Einrichtungen zu digitalisieren. In Ausbildungen von der Verwaltung bis zum Elektroniker beschäftigt Arcelormittal derzeit 200 Lehrlinge. Die Praxis lernen sie vor Ort im Werk. Für die Theoriestunden treffen sich Lehrer und Schüler immer häufiger in digitalen Unterrichtsräumen im Internet.

Dafür nutzen sie Alfaview, eine in Karlsruhe entwickelte digitale Lernplattform. "Wir verstehen uns und können uns gegenseitig unsere Bildschirme anzeigen lassen, sodass jeder weiß, was man gerade tut", erzählt Oliver Müller, Betriebstechnik-Azubi im zweiten Ausbildungsjahr. Auch die Lehrer sind zufrieden: "Die Schüler schalten mich auf ihre Laptops und Programmiergeräte. So kann ich ihnen direkt helfen, ohne dass wir uns zu nahe kommen", sagt Maik Eberl, Ausbilder für Betriebstechnik.