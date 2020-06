Corona-Hilfe in Brandenburg

Solo-Selbstständige Künstler ohne Betriebskosten hatten bisher kein Anrecht auf staatliche Corona-Hilfspakete. Betroffene in Brandenburg können allerdings auf ein Instrument zurückgreifen, das ihnen wenigstens ein bisschen Luft verschafft. Von Larissa Mass

Scarlett O’ stimmt in einen Chanson-Gesang mit ihrer Bandkollegin ein. Alles nach Vorschrift mit zwei Metern Abstand. Ihre frischgegründete Band "O’Sisters" üben zusammen an selbstgeschriebenen Songs. Neben den eigenen Auftritten organisiert die Musikerin aus Garzau-Garzin (Märkisch Oderland) auch eine Veranstaltungsreihe. Die heißt "Sinneswandel" und findet bei Scarlett O' daheim auf einer Wohnzimmerbühne und im Garten statt. Auch das fällt nun seit Wochen weg. Für die einkommenslose Zeit musste sie einen Kredit aufnehmen. Denn als Solo-Selbstständige ohne Betriebskosten fiel sie nicht in das Soforthilfeprogramm des Landes Brandenburg.