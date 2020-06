Hansjörg Lünen Donnerstag, 18.06.2020 | 17:17 Uhr

Wer glaubt denn - daß sich ALLE Passagiere an diese - in den Augen der meisten Bürgern - irrsinnige Vorschrift hält? Der Kapitän darf aus juristischen Gründen ein Schild zur Aufklärung aufhängen und per Lautsprecher durchsagen. In den Banken hängen auch überall Schilder mit der maximalen Zahl an Besuchern im Vorraum mit den Automaten. Zählt da irgendein Kunde durch bevor er reingeht? Wenn die Bedienung am Tisch auf Deck auffordert zur Maske zu greifen, will man gerade ein Bonbon lutschen (also Essen). Oder man bestellt einen Kaffee an dem man die ganze Fahrt trinkt. Und die auf Trinkgeld hoffende Bedienung wird sich meistens nicht mit Kunden anlegen. Was soll dem intelligenten Kunden auch passieren? Daß das Boot irgendwo auf dem See den Passagier rauswirft (vorschriftsmäßig mit Rettungsring)? Oder die Polizei rufen, die dann beim Anlegen den Passagier nach dem - vorsichtshalber nicht mitgenommen - Perso fragt um ein Bußgeld auszusprechen?