rbb Video: Brandenburg aktuell | 15.06.2020 | S. Teistler/A. Meyer | Bild: rbb

So lief der Start in den Brandenburger Kita-Regelbetrieb - "Dankbar, wieder ein Stück Normalität zurück zu bekommen"

15.06.20 | 18:21 Uhr

Die Kitas in Brandenburg nehmen wieder ihren Regelbetrieb auf – ohne Abstand, dafür aber mit Hygieneregeln. In der Kita "Schmusebacke" im Landkreis Oder-Spree hat das am Montag gut geklappt. Von Marie Stumpf

Die 5-jährige Meike kann es kaum erwarten, endlich wieder ihre Freunde zu sehen. Als Vorschulkind war sie zwar schon ein paar Tage in der Kita, aber ihre beste Freundin Edda hat gefehlt. Heute gab es das große Wiedersehen, plus persönlicher Einladung zu Meikes Geburtstag Ende der Woche.

Erleichterung bei den Eltern

Meike ist nur ein Kind von vielen, das an diesem Montag wieder in den Regelbetrieb der Kita "Schmusebacke" in Fürstenwalde/Spree starten durfte. Auch die Eltern im Landkreis (Oder-Spree) sind froh. "Wir sind beide berufstätig", erzählt etwa Steffen Bauer, Vater der 6-jährigen Marta. "Wenn einer Frühschicht und der andere Spätschicht hat, dann hatten wir schon Schwierigkeiten, das Kind unterzubringen." Angst vor einer Ansteckung hat hier kaum einer, zumal immer noch die Hygieneregeln gelten. Händewaschen wird in der Kita "Schmusebacke" groß geschrieben. Dafür haben die Kinder mit den Erziehern extra ein Hände-Wasch-Lied gelernt, das genau 20 Sekunden lang ist. Auch Desinfektionsmittel für Eltern und Erzieher steht ausreichend bereit.

Lieber draußen als drinnen

Außerdem sollen sich die Kinder möglichst viel draußen aufhalten. "Wir haben 3.500 Quadratmeter Spielfläche für 72 Kinder. Die verteilen sich hier wunderbar", erklärt Kita-Leiterin Kerstin Krause. "Wir sind einfach dankbar, dass wir wieder ein Stück Normalität zurück bekommen." Einschränkungen gibt es aber trotzdem. So sind alle Veranstaltungen der Einrichtung abgesagt. Auch die Elternarbeit findet vor allem per E-Mail oder Videokonferenz statt. In dringenden Fällen gibt es auch persönliche Gespräche im Freien und unter Einhaltung des Abstands.

Maske möglich, aber keine Pflicht

Der Schutz ihrer Mitarbeiter ist Kerstin Krause besonders wichtig. Während der coronabedingten Schließzeit hat sie Mund-Nasen-Bedeckungen für ihre Mitarbeiter genäht. Sie zu tragen ist aber keine Pflicht. "Ich trage hier keine Maske, weil ich die Kinder nicht erschrecken möchte", erzählt Erzieherin Steffi. "Das bringt nur noch mehr Unruhe rein als sowieso schon." Drei der Mitarbeiter in der Kita "Schmusebacke" gehören zur Risikogruppe. Am Montag sind sie zum ersten Mal wieder zur Arbeit gekommen und haben gemeinsam mit Kerstin Krause eine so genannte Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. "Zum Beispiel ist es eine Gefährdung für sie, die Kinder auf den Arm zu nehmen. Das sollen sie also nicht tun", erklärt Krause. "Wir haben auch gesagt, sie arbeiten nicht in der Krippe mit den ganz kleinen Kindern."

"Ein schmaler Grat"

Vom Land gibt es dazu keine genauen Vorgaben. Es liegt beim Träger, ob er seine Mitarbeiter arbeiten lässt oder nicht. "Das ist ein schmaler Grat", erzählt Kerstin Krause "Auf der einen Seite gibt es den Arbeitsschutz. Auf der anderen Seite bekommt man von nirgendwo finanziellen Ausgleich für diese Leute. Wir bezahlen sie ja weiterhin zu 100 Prozent." Seien sie nicht da, würden sie den Kindern außerdem fehlen.