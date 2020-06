Mehr als 800 Unternehmen haben in den vergangenen Monaten die Pendlerpauschale für ihre polnischen Mitarbeiter beantragt. Dies teilte das Arbeitsministerium dem rbb am vergangenen Freitag auf Nachfrage mit.

Laut Statistik des Ministeriums kommt die Pendlerpauschale damit knapp 5.500 Pendlern zugute. Die Anträge konnten bei den regionalen Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern (IHK) gestellt werden.

Allein bei den Kammern in Ostbrandenburg zusammen mit der IHK Potsdam und Betrieben, die keiner Kammer angehören, wurden 600 Anträge für knapp 4.000 Pendler gestellt. In Cottbus gingen etwa 150 Anträge ein. Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 2.910.860 Euro bewilligt.