Zwei Bürgermeister liegen sich in den Armen - ein Bild, das in Corona-Zeiten nicht nur Freude hervorruft. Der Frankfurter Oberbürgermeister, der seinen Amtskollegen aus Słubice bei der Grenzöffnung umarmte, bekommt aber viel Unterstützung für die Geste. Von Marie Stumpf

Eine Umarmung auf der Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice schlägt derzeit Wellen. Denn nachdem die polnische Regierung die Grenzkontrollen aufgehoben hatte, waren sich die Bürgermeister der Doppelstadt trotz Kontaktverbot spontan in die Arme gefallen. Der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke (Linke) hatte sich daraufhin am Montag selbst angezeigt , denn Umarmungen sind wegen der Abstandsregeln derzeit außerhalb eines Hausstandes nicht erlaubt .

Ob es der deutsche oder der polnische Teil der Brücke war, auf dem dies geschah, ist tatsächlich entscheidend. Denn daran müsste sich die Höhe der Strafe bemessen, die Oberbürgermeister Wilke erwarten könnte. Doch wo Polen anfängt und Deutschland aufhört, ist auf der Brücke de facto nicht zu erkennen. Und das sei auch gut so, sagte Krzysztof Wojciechowski, Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum in Słubice, am Dienstag im rbb-Inforadio.

Auch er feierte am vergangenen Wochenende die Grenzöffnung. Und er kennt noch die Zeit, als Polen und Deutschland sich misstrauisch gegenüberstanden und sich auch nicht füreinander interessierten. "Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als vielleicht fünf Menschen in Słubice Deutsch sprachen. Das war eine ganz andere Grundstimmung als heute: Distanz, Reserviertheit, ein Leben mit dem Rücken zueinander und voller gegenseitiger Vorurteile."