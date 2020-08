Alle drei Basarmärkte in Słubice sind wieder in Betrieb. Der größte von ihnen, am Stadion von Słubice, wurde bereits am Donnerstag wieder geöffnet. Die Märkte waren in der vergangenen Woche wegen positiv auf Covid-19 getesteten Händlern vorübergehend geschlossen worden.



Am Montag blieb es allerdings noch vergleichsweise ruhig. "Nicht alle Stände sind heute offen, da 25 Händler von den Getesteten aus dem großen Basar in Quarantäne sind", sagt Grzegorz Szram, Vizepräsident der Händlervereinigung "Odra". Andere seien auch noch im Urlaub "Dadurch ist heute weniger los als sonst. Außerdem wissen nicht alle Kunden, dass die Basare wieder offen sind."