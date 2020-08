dpa/Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 18.08.2020 | Autor: Stefan Kunze | Bild: dpa/Patrick Pleul

Corona-Infektion in 9. Klasse - Frankfurt (Oder) schließt Gymnasium mit 860 Schülern

18.08.20 | 11:25 Uhr

In Frankfurt (Oder) ist das Karl-Liebknecht-Gymnasium mit 860 Schülern und 70 Lehrern von den Behörden geschlossen worden. Grund sind zwei bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in einer 9. Klasse. Nun soll das Geschehen eingedämmt werden.

Das Karl-Liebknecht-Gymnasium in Frankfurt (Oder) ist auf Anweisung des Oberbürgermeisters René Wilke (Die Linke) und des zuständigen Gesundheitsamtes für eine Woche geschlossen worden. Ziel ist es, die weitere Ausbreitung von Corona-Infektionen im Stadtgebiet von Frankfurt zu unterbinden und die Kontakte zwischen Jugendlichen einzuschränken.

Schüler und Eltern am Morgen informiert

Schulleiter Torsten Kleefeld sagte gegenüber dem rbb: "Was unsere Schule angeht, weiß ich mit Sicherheit, dass wir zwei bestätigte, positive Testergebnisse bei Schülern der Jahrgangsstufe neun haben." Die Entscheidung zur Schließung fiel am späten Montagabend in einem Telefongespräch zwischen Wilke und dem Schulleiter des betroffenen Gymnasiums. Daraufhin verfasste Kleefeld noch in der Nacht einen Elternbrief und informierte am Morgen die Lehrkräfte. "Mit Beginn der ersten Stunde sind die Lehrer in die Klassen und Kurse gegangen und haben die Schüler aufgeklärt", so Kleefeld. Alle 860 Schüler und die 70 Lehrkräfte des Gymnasiums wurden im Anschluss nach Hause geschickt.

Testungen geplant

In den kommenden Tagen soll ein Großteil der Schüler getestet werden, um das weitere Infektionsgeschehen in der Stadt zu beobachten. Die Testung liege laut Schulleiter in den Händen des Gesundheitsamtes und sei aufgrund der großen Personenzahl eine logistische Herausforderung. Derzeit liefen deshalb die Planungen, welche Personengruppen konkret zu prüfen seien.

Schule geht digital weiter

Die Schüler werden bis einschließlich kommender Woche Dienstag, dem 25. August, zu Hause unterrichtet, teilte Torsten Kleefeld mit. "Der Präsenzunterricht findet nicht statt. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt eine zusätzliche Ferienwoche eingeschoben haben." Ab sofort laufe der Unterricht in digitaler Form weiter. Dies sei aufgrund der Erfahrungen aus dem vergangenen Schuljahr problemlos möglich. Außerdem mahnte Kleefeld dazu, Ruhe zu bewahren und den Vorfällen sachlich entgegenzutreten.

Infektionsherd: Einschulungsfeier

Bereits seit Freitag sind insgesamt 40 Schüler in häuslicher Quarantäne. Darunter sind Schüler einer 9. Klasse des Gymnasiums sowie die einer Grundschulklasse im Süden der Stadt. Aktuell gibt es in Frankfurt (Oder) zwölf aktive Covid-19-Fälle. 116 Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, 18 mehr als noch am Freitag. Einige von ihnen hatten am 8. August nach einer größeren Einschulungsfeier von zwei Familien mit über 80 Betroffenen im Frankfurter Ortsteil Markendorf Kontakt. Die Eltern einer Familie waren zuvor aus dem Auslandsurlaub zurückgekehrt, bestätigte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke dem rbb. Sendung: Antenne Brandenburg, 18.08.2020, 07:30 Uhr

