rbb Audio: Antenne Brandenburg | 14.08.2020 | John-Alexander Döring | Bild: rbb

Neun neue Infektionen - Corona-Fälle in Ostbrandenburg: Schulen und Kita betroffen

14.08.20 | 19:21 Uhr

Aufgrund von neuen Corona-Fällen sind am Freitag in Frankfurt (Oder) unter anderem zwei Schulklassen aus dem Unterricht genommen und in Groß Lindow im Landkreis Oder-Spree eine Kita geschlossen worden. In Frankfurt (Oder) gibt es insgesamt acht neue Fälle labor-bestätigter Corona-Infektionen. Sie stehen zum Teil miteinander in Verbindung. Dabei handelt es sich auch um Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub, bestätigte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) dem rbb. Als erste Maßnahmen wurden an einer Grundschule im Süden der Stadt sowie an einem Gymnasium im Stadtzentrum jeweils eine Schulklasse aus dem Unterricht genommen.



Nach dem positiven Corona-Fall in der Kita in Groß Lindow hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Freitag bei 100 Kindern sowie zehn Beschäftigten der Einrichtung Corona-Tests durch ein mobiles Testteam durchführen lassen. Erste Ergebnisse sollen am Wochenende vorliegen. Die Kita-Einrichtung bleibt vorerst geschlossen, alle getesteten Personen müssen sich in häusliche Quarantäne begeben.

Auch interessant rbb Nach Corona-Ausbruch - Basare in Słubice wieder geöffnet

Auch Call-Center betroffen

Außerdem sind rund 20 Mitarbeiter eines Call-Centers im Frankfurter Stadtzentrum nach Hause geschickt worden. Die Mitarbeiter des Call-Centers sollen spätestens bis Montag getestet werden, sagte Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke am Freitag gegenüber dem rbb. In dem Call-Center arbeitet eine Frau, die nach Informationen des rbb-Regionalstudio Frankfurt (Oder) am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Sie ist erst vor kurzem aus dem Bulgarien-Urlaub zurückgekehrt. Nun versuchen die Behörden herauszufinden, mit wem die infizierten Personen in den letzten Tagen Kontakt gehabt haben. Unter anderem soll ein infiziertes Kind kurzzeitig am Training in einem Frankfurter Fußballverein teilgenommen haben. Außerdem im Blick haben die Behörden noch eine Einschulungsfeier mit über 80 Teilnehmern im Frankfurter Ortsteil Markendorf.

Auch durch die acht neuen Fälle in Frankfurt (Oder) befinden sich nun 85 Personen in Quarantäne. Bisher waren in Frankfurt seit März insgesamt 36 Covid-19-Infektionen nachgewiesen worden. In Oder-Spree gab es seit März 167 positiv getestete Fälle, davon galten am Donnerstag 13 als noch aktiv.