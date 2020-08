dpa/Pleul Antenne Brandenburg | 19.08.2020 | John Alexander Döring | Bild: dpa/Pleul

Nach Corona-Fällen an Gymnasium - Frankfurt (Oder) schränkt private Feiern ein

19.08.20 | 18:13 Uhr

Nach dem Auftreten mehrerer Corona-Fälle am Karl-Liebknecht-Gymnasium hat die Stadt Frankfurt (Oder) Schülern und Lehrern private Feiern untersagt. Verstöße können mit bis zu 25.000 Euro Strafe geahndet werden. Beim Feier-Verbot gibt es jedoch Ausnahmen.

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat ein Verbot für private Feierlichkeiten von vielen Schülern und Lehrern erlassen. Grund sind mehrere Corona-Fälle in einem Gymnasium in der Innenstadt. Das Verbot gelte für alle Schülerinnen und Schüler aus den 7. und 9. Klassen, die in der Stadt wohnen, sowie für Lehrerinnen und Lehrer des Karl-Liebknecht-Gymnasiums, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nur wer einen negativen Corona-Test nachweisen könne, dürfe eine Feier abhalten. Entsprechende Tests will das Gesundheitsamt am kommenden Wochenende für rund 350 Personen aus dem schulischen Umfeld anbieten. Verstöße will die Stadt mit bis zu 25.000 Euro Strafe ahnden.

Offizielle Feiern finden statt

Nicht verboten wird demnach aber die offizielle Jugendweihefeier des Karl-Liebknecht-Gymnasiums an dem am Wochenende drei Corona-Fälle bekannt geworden waren. Die Feierlichkeiten müssten allerdings unter strengsten Hygienevorschriften durchgeführt werden.

Das Gymnasium in der Innenstadt ist seit Dienstag geschlossen. Alle 860 Schüler und 70 Lehrer müssen den Unterricht von zu Hause aus durchführen. Eine neunte Klasse steht komplett unter Quarantäne. Eine vollständige Durchtestung aller Schüler sei aus medizinischer und gesetzlicher Lage nicht notwendig, sagte ein Sprecher der Stadt dem rbb.

Schule hat offenbar schnell reagiert

Er lobte zugleich den Umgang der Schulleitung mit dem Geschehen. Die Schule habe sich vorbildlich verhalten und alle Schüler und Lehrer sofort dazu angehalten, soziale Kontakte zu meiden und zuhause und vernünftig zu bleiben. Die Stadtverwaltung habe großes Vertrauen, dass diesem Rat von den Betroffenen Folge geleistet werde.

Auch die umliegenden Kreise sowie die polnische Nachbarstadt Slubice sind durch den Ausbruch alarmiert, weil viele der Schüler im Umland wohnen. Der Landkreis Oder-Spree gab am Mittwoch vorsichtige Entwarnung: Keiner der dort lebenden Personen aus dem Schulumfeld stand mit den Erkrankten in Kontakt. Märkisch-Oderland und Slubice haben bislang keine Zahlen dazu veröffentlicht.

Zahl der aktiven Fälle steigt

Die Zahl der aktuellen laborbestätigten Corona-Fälle in Frankfurt (Oder) hat sich indes weiter erhöht. Am Mittwoch zählte das Gesundheitsamt drei neue Infektionen. Insgesamt sind in der Oderstadt damit seit Bekanntwerden der Krankheit 52 Corona-Fälle gezählt worden. Sendung: Antenne Brandenburg, 19.08.2020, 16:40 Uhr

