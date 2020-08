In Märkisch-Oderland gibt es am Donnerstag drei Corona-Infektionen, die auf die Ansteckungssituation in Frankfurt (Oder) zurückzuführen sind. Bei einer weiteren Person steht das Testergebnis noch aus. Dies teilte der zuständige Dezernent des Landkreises, Friedemann Hanke dem rbb-Studio Frankfurt mit.

Im Zuge der Kontaktverfolgung wurden 35 Personen ermittelt und am Donnerstag in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Darunter ist auch eine 7. Klasse des Gymnasiums in Seelow. Die Mutter einer Schülerin habe sich am 8. August an einer privaten Einschulungsfeier in Frankfurt (Oder) angesteckt, sagte Friedmann Hanke.