Höchststand an Neuinfektionen in Brandenburg

In Brandenburg steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter rasant: Mit 422 bestätigten Neuinfektionen wurde am Freitag ein neuer Tageshöchstwert erreicht. Lediglich die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree sind noch keine Risikogebiete.

Auch die Stadt Frankfurt (Oder) gilt seit Freitag offiziell als Corona-Risikogebiet. Laut Brandenburger Gesundheitsministerium liegt der Inzidenzwert aktuell bei 51,9 und damit knapp über dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Insgesamt haben sich in Frankfurt seit Pandemiebeginn 149 Mernschen mit dem Coronavirus infiziert.

Das sind die aktuellen Fallzahlen in Berlin und Brandenburg

Zudem hat die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages in ganz Brandenburg einen neuen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag haben sich 422 Menschen neu infiziert.

Am Donnerstag waren es 341 bestätigte Neuinfektionen, am Mittwoch 238 Ansteckungen. Mitte und Ende der vergangenen Woche lag die Zahl der bestätigten Neuinfektionen noch zwischen rund 180 und 220 pro Tag.

Die Zahl der Erkrankten stieg im Land insgesamt um 269 auf 2.642. 204 Patienten werden aktuell wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, 23 von ihnen werden intensivmedizinisch beatmet.



Damit sind seit März 8.071 Fälle in Brandenburg erfasst. Bislang starben im Land 199 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19, zwei mehr als einen Tag zuvor. Als genesen gelten 5.230 Menschen - 151 mehr als am Vortag.