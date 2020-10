In Märkisch-Oderland gelten wegen steigender Infektionszahlen ab sofort strengere Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, stieg die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis über den unteren Grenzwert von 35. In den vergangenen sieben Tagen wurden pro 100.000 Einwohner 35,8 Neuinfektionen registriert.

Damit gelten nun auch in Märkisch-Oderland erste Regelungen eines zweistufigen Maßnahmenkatalogs, den die brandenburgische Landesregierung beschlossen hatte. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 würden noch einmal strengere Maßnahmen gelten.