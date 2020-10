Höchststand an Neuinfektionen in Brandenburg

Laut Gesundheitministerium hat Frankfurt (Oder) hat den Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 50 am Freitag überschritten. Damit gelten nach Brandenburger Eindämmungsverordnung die verschärften Regelungen für Risikogebiete. Demnach dürfen bei Veranstaltungen in Innenräumen maximal 100 Menschen anwesend sein, anstatt der bisher erlaubten 150 Personen. Das dritte Konzert ist daher notwendig, um die Zuhörer-Platz-Anzahl in der Messehalle weiter reduzieren zu können.