Die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen führt derzeit zu hohen Auslastungen in den Testlaboren. Das für Ostbrandenburg zuständige IMD Labor Oderland in Frankfurt (Oder) überprüft aktuell bis zu 13.000 Corona-Tests wöchentlich, so der Ärztliche Leiter Frank Berthold.

Die rund 170 Beschäftigten arbeiten dem Mediziner zufolge momentan an der Belastungsgrenze: "Das, was wir jetzt in den letzten Wochen zu leisten hatten und auch noch zu leisten haben, hätten wir uns vom Volumen her im Sommer gar nicht vorstellen können."

Das Labor habe bereits teilweise mit Lieferengpässen bei Einmal-Werkzeugen wie Pipettenspitzen oder Tupfern zu kämpfen. Es wertet PCR- und Antigen-Tests von Krankenhäusern, Gesundheitsämtern und Arztpraxen aus der ganzen Region aus.