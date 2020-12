dpa/Sebastian Gollnow Audio: Antenne Brandenburg | 22.12.2020 | John-Alexander Döring | Bild: dpa/Sebastian Gollnow

Corona-Pandemie - Staatsanwaltschaft ermittelt nach Todesfällen in Müllroser Altenheim

Nach dem Tod von 13 Menschen im Alten- und Pflegeheim Zeisigberg in Müllrose (Oder- Spree) ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Im Kern gehe es um Verstöße gegen Hygienevorschriften in dem Heim, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag dem rbb.

Der Amtsarzt des Landkreises Oder-Spree, Ricardo Saldana- Handreck, hatte am Montag Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Unklar ist bislang, ob die Behörde jetzt wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz oder auch wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Bislang gebe es nur ein Aktenzeichen, so der Sprecher.

Ehrenamtliche müssen Ausfälle ausgleichen

Auch in anderen Einrichtungen entlang der Oder ist die Situation kurz vor Weihnachten angespannt. In Woltersdorf zum Beispiel in der Seniorenresidenz Alexa sind 65 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Dazu sind laut Einrichtung mehr als 80 Prozent des Personals entweder nachweislich infiziert oder befinden sich in Quarantäne. Ehrenamtliche Helfer von DRK und Johanniter müssen unterstützen - so Thomas Henschke von den Alexa-Seniorendiensten. "Aktuell sind heute wieder sechs Mitarbeitende des Katastrophenschutzes bei uns im Haus und helfen nach besten Kräften. Das sind leider die Vorzeichen des Weihnachtsfestes 2020."

Probleme auch in Eisenhüttenstadt