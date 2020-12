Klinikum Eisenhüttenstadt holt freiwillige Helfer an Bord

Am Donnerstag führt das städtische Krankenhaus in Eisenhüttenstadt die ersten Gespräche mit Bewerbern, die als Helfer das Personal unterstützen wollen. Am Wochenende sollen die ersten zusätzlichen Arbeitskräfte aus der Bevölkerung eingesetzt werden, sagte Pflegedienstleiterin Andrea Hirsch dem rbb. Über ein Onlineformular konnten sich Freiwillige melden.