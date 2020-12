In Ostbrandenburg ist die Lage sehr unterschiedlich. Laut Regionalleitstelle Nordost haben das Klinikum Bernau (Barnim) und das Sana-Krankenhaus in Templin (Uckermark) aktuell keine Intensivbetten mehr frei. Am Asklepios-Klinikum in Schwedt (Uckermark) sind sechs von zehn Beatmungsbetten belegt. Auf der Station für Covid-19-Patienten im Eberswalder Forssmann-Krankenhaus (Barnim) sind derzeit acht von zehn Intensivbetten belegt. Dort ist auch für Nicht mit Corona-infizierte Patienten nur noch eines der insgesamt 14 Intensivbetten frei. In Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gibt es aktuell noch freie Kapazitäten.