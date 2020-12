Im Landkreis Oder-Spree spitzt sich die Corona-Lage immer weiter zu - am Sonntag wurde deshalb das Großschadensereignis ausgerufen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt mittlerweile über 430. In Kliniken, beim Rettungsdienst und in der Pflege wird längst das Personal knapp.

Der Rettungsdienst ist ausgelegt für Notfall-Einsätze bei Verkehrsunfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Die vielen Corona-Erkrankten in Oder-Spree bringen den Rettungsdienst an die Belastungsgrenze, sagte Michael Buhrke, Beigeordneter für den Katastrophenschutz, am Montag rbb: "Die vielen Erkrankten, die auch Transportaufkommen auflösen müssen, die Umverlegung um Betten freizumachen, dass man Patienten aufnehmen kann. Das sind alles Anforderungen, die jetzt zusätzlich gestemmt werden müssen."

In den Kliniken und im Pflegedienst fehlt es wegen der vielen Corona-Erkrankten ebenfalls an Personal. Zum Beispiel in der Seniorenresidenz Alexa in Woltersdorf. Dort werden bereits ehrenamtliche Helfer eingesetzt. Sie kommen zum Beispiel von den Johannitern und arbeiten hauptberuflich zum Teil in systemrelevanten Berufen wie bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst. Das macht die Situation nicht einfach, so Uwe Kleiner von der Johanniter-Unfallhilfe Oderland-Spree: "Die dann abzuziehen und für ehrenamtliche Einsätze vorzuhalten, ist schon schwierig." Auch bei den hauptamtlichen Kräften sei der Druck aufgrund der Corona-Pandemie deutlich spürbar, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank oder in Quarantäne sind.