Mit den Corona-Verordnungen dürfen ab Mittwoch im Zuge des Lockdowns in Berlin und Brandenburg noch Supermärkte, Wochenmärkte, Apotheken und Drogerien, der Zeitungshandel und Buchgeschäfte sowie Banken, Reinigungen und Postfilialen öffnen. Alle anderen Einrichtungen des Einzelhandels müssen geschlossen bleiben.

Die Unternehmen treffe die erneute Schließung mitten im Weihnachtsgeschäft schwer, vor allem aufgrund der Kurzfristigkeit, sagt Christine Minkley vom Handelsverband Ostbrandenburg gegenüber dem rbb. "Es hat zahlreiche Anrufe von den Händlern, die wissen wollten, wie es jetzt weitergeht, welche Hilfen für die Branchen in Aussicht gestellt werden, die bis zum 10. Januar schließen müssen. Für viele ist eine Frage des Überlebens und eine schwierige Situation."

Die Verbandsmitglieder hätten in den Tagen vor der Schließung die Situation in den Innenstädten sehr intensiv betrachtet. Zwar konnte die Regulierung der Kundenströme im Zuge der der Eindämmungsverordnung beobachtet werden, dennoch sei die Lage insbesondere für den Textil-, Schuhe- und Lederwarenhandel sehr angespannt, so Minkley. Die Kunden seien aufgrund der Maßnahmen bereits vor der Ankündigung vorsichtig geworden.