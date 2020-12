In Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und in Guben (Spree-Neiße) werden die Geriatrie-Tageskliniken ab Montag bis voraussichtlich kommenden Freitag geschlossen. Das teilt das Städtische Krankenhaus Eisenhüttenstadt mit.



Patienten wurden den Angaben zufolge soweit möglich entlassen. Frei werdende Kapazitäten sollen demnach für andere überlastete Stationen zur Verfügung stehen. Ziel sei dabei unter anderem, die Innere Medizin noch für Akutpatienten offenzuhalten, hieß es. Die Situation im ärztlichen und nichtärztlichen Dienst habe sich durch Corona-Vorfälle in den letzten Wochen verschärft.