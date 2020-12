Der Landkreis Oder-Spree erlässt zusätzliche Schutzmaßnahmen, um die Zahl der Coronavirus-Infektionen zu reduzieren. Das teilt die Verwaltung am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte die 7-Tage-Inzidenz der Infektionen auf 100.000 Einwohner erstmals die 200er-Marke überschritten und der Wert war auch Mittwoch nach Angaben des Landes [www.kkm.brandenburg.de] weiter auf 242,2 gestiegen.

Die Schutzmaßnahmen betreffen laut Verfügung [www.landkreis-oder-spree.de] den Schulbetrieb, das Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern, Bestattungen sowie ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. So wird unter anderem die Maskenpflicht deutlich ausgeweitet.