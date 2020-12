Klar sei bislang nur, dass es am kommenden Sonntag mit der Impfkampagne in Pflegeheimen in Oberspreewald-Lausitz losgeht, so das Brandenburger Gesundheitsministerium. Mobile Teams stünden in den Startlöchern, wie die Kassenärztliche Vereinigung am Dienstag mitteilte. Anschließend sind Heime im Havelland und Cottbus an der Reihe. Dann sollen Krankenhäuser vor allem im stark von dem Coronavirus betroffenen Süden des Landes folgen. Am 5. Januar gehen dann die beiden Impfzentren in Potsdam und Cottbus an den Start.