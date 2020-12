Die Landesregierungen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern verordnen in den kommenden Tagen auch für den sogenannten kleinen Grenzverkehr mit Polen eine Quarantäne für Besucher. Grund dafür sind die nach wie vor hohen Infektionen. In Brandenburg gilt diese Verordnung noch nicht.

Eine Veränderung könnte nur das hiesige Gesundheitsministerium verfügen. Eine Antwort des rbb an das Ministerium bezüglich entsprechender Pläne steht noch aus. Bislang unklar bleibt ebenfalls, wie mit Bürgern aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu verfahren ist, die über Brandenburgische Grenzübergänge nach Polen reisen. Berliner und Brandenburger, die etwa über die Autobahn 11 nach Stettin fahren, werden registriert und aufgefordert sich in Quarantäne zu begeben.

Brandenburg hat im Gegensatz zu Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern in den aktuellen Quarantäne-Regeln von Ende Oktober explizit den kleinen Grenzverkehr so definiert, dass bei einem Aufenthalt in Polen unter 24 Stunden, eine Quarantäne für Berliner und Brandenburger nicht notwendig ist [www.kkm.brandenburg.de] .

Die aktuelle Corona-Lage in Polen stellt sich drastischer als in Deutschland dar. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Nachbarland laut Johns Hopkins Universität bei nur halb so vielen Einwohnern im Vergleich zur Bundesrepublik etwa 1,1 Millionen Polen mit dem Virus infiziert [www.arcgis.com]. Auch die Anzahl der mit Corona Verstorbenen liegt wesentlich höher. Gerechnet auf eine Millionen Einwohner hat Deutschland etwa 240 Tote zu verzeichnen, in Polen sind es 544.

Sendung: antenne Brandenburg, 09.12.2020, 15:30 Uhr