Oberbürgermeister René Wilke (Linke) sagte am Dienstag dem rbb, möglich sei das für Berufspendler, Schüler, Studierende und für Menschen, die Familienmitglieder im jeweils anderen Teil der Doppelstadt besuchen möchten. "Es ist eine bessere Situation als im Frühjahr", so Wilke. "Wir haben ja sehr darum gekämpft, dass man nicht einfach jetzt die Grenze wieder schließt."

Er rief die Frankfurter außerdem dazu auf, an Silvester auf Böller und Feuerwerk zu verzichten: "Es gibt auch hier die Einschränkungen, die vom Landesgesetzgeber verordnet sind", so der Oberbürgermeister. "Und wir werden natürlich auch kontrollieren an Silvester, genauso wie an den nächsten Tagen auch."