Maximillian Horn Audio: Antenne Brandenburg | 09.12.2020 | Maximillian Horn | | Bild: Maximillian Horn

Entlastung wegen Corona - Rüdersdorfer Rehaklinik prüft Hilfe für Akutkrankenhäuser

09.12.20 | 18:37 Uhr

Die Corona-Zahlen bleiben in Brandenburg auf hohem Niveau. Das Gesundheitsministerium macht nun Pläne, wie Kliniken entlastet werden könnten. Eine von vielen Ideen ist, dass Rehakliniken aushelfen könnten. In Rüdersdorf macht man sich schon intensive Gedanken. Von Maximillian Horn

Nach den Vorstellungen von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) könnten leichte bis mittelschwere Fälle, die nicht an Covid-19 erkrankt sind, in Rehakliniken weiterbehandelt werden. Das würde Akutkrankenhäusern die Möglichkeit eröffnen, sich auf schwere Fälle und Corona zu konzentrieren. In dieses Raster könnte die "Klinik am See" Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) passen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Innerer Medizin. Hier werden beispielsweise Leukämiepatienten nach einer Stammzellen-Transplantation betreut.



Herzpatienten könnten früher in Rehakliniken verlegt werden

Die Klinik beschäftigt sich bereits intensiv mit diesem Vorstoß. Geschäftsführer Hermann Buhlert hat sich bereits konkrete Gedanken gemacht. "Wir bekommen schon jetzt Patienten, die gerade eine Herz-OP, einen Bypass bekommen haben." In der Regel übernehme sein Haus diese Patienten derzeit zwischen dem siebten und neunten Tag. "Für uns ist es vorstellbar, zur Entlastung der Herzzentren, diese Patienten auch schon nach dem dritten oder vierten Tag aufzunehmen", betonte Buhlert.

Fehlende Pflegekräfte setzen Vorstoß Grenzen

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am Dienstag aufgrund der hohen Corona-Zahlen erklärt, dass nun "alle zur Verfügung stehenden Kräfte im Land mobilisiert werden" müssten. Und dazu zählten nach Ansicht des Ministeriums eben auch die Rehakliniken. Wie das Haus mitteilte, könnten diese zu Krankenhausstandorten erklärt werden. Buhlert gibt allerdings zu bedenken, dass aus einer Rehaklinik nicht einfach per Anordnung ein Akut-Krankenhaus gemacht werden könnte. "Der limitierende Faktor bei uns sind die Pflegekräfte", gab er zu bedenken. In der "Klinik am See" haben 22 Schwestern im Normalfall 234 Einzelzimmer zu betreuen.

Die "Klinik am See" in Rüdersdorf.

Erste Gespräche mit Nachbar-Akutkrankenhaus

Nach Rücksprache mit seinen Chefärzten ist Buhlert zu der Einschätzung gekommen, dass sein Haus bis zu 20 Patienten aus Akutkrankenhäusern aufnehmen könnte. Das würde auf der anderen Seite für die Rüdersdorfer Rehaklinik bedeuten, "dass wir aufgrund der Personalsituation vermutlich 40 bis 60 Reha-Plätze freihalten müssen, weil einfach die Personalkapazitäten bei uns für die Behandlung dieser akuten Fälle nicht ausreichen würden". Am Donnerstag will Buhlert auf den Nachbarn, das Rüdersdorfer Immanuel Klinikum zugehen. Zusammen soll dann geschaut werden, wie solche Verlegungen aussehen könnten. Von heute auf morgen könne so etwas aber nicht umgesetzt werden. Buhlert geht davon aus, dass die Vorbereitungen noch bis Anfang Januar andauern könnten. Sendung: Antenne Brandenburg, 09.12.2020, 16:40 Uhr



