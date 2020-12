Wie Corona und Schule zusammen gehen, daran hat sich in der letzten Zeit so manch ein Politiker die Zähne ausgebissen. Die Jugendschule Strausberg hat dafür eine Lösung gefunden: Seit eineinhalb Jahren wird dort im Freien unterrichtet. Von Marie Stumpf

Notbetreuung an Berliner Schulen auch in den Ferien

Bei knapp 4 Grad Außentemperatur ist das wahrlich eine kalte Angelegenheit. Die Schüler der Jugendschule Strausberg sehen darin aber bloß eine Gewöhnungssache. "Man härtet sich ab mit der Zeit", erzählt der Zehntklässler Leon. "Im ersten Winter hab ich schon gefroren, aber jetzt beim zweiten bin ich vorbereitet." So sieht das auch Dorothea, die schon wieder ihre Säge ansetzt. "Ich hab meine gefütterte Hose und viele Schichten Jacken und Pullover an", verrät sie.

Neben der Handhabung der Werkzeuge lernen die Schüler beim Bäumefällen auch etwas über Physik, beispielsweise wie ein Baum abgesägt werden muss, damit er in die richtige Richtung fällt. Genau das ist das Konzept der Jugendschule Strausberg. Als Außenstelle der Montessori-Schule in Berlin-Köpenick folgt sie dem Montessori-Prinzip: Die Kinder sollen selbst Verantwortung übernehmen.

Ziel ist es, theoretische Inhalte direkt in der Praxis zu erlernen, ganz nach dem Motto Learning by doing. "Zum Beispiel haben wir mal einen Überstand für eines unserer Zelte gebaut. Und das musste so geschnitten werden, dass es passt. Da haben wir zum Beispiel die Innenwinkel aus der Mathematik wiederholt", erzählt Schulleiter Timo Nadolny.