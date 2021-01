Impfzentrum in Eberswalder Sportzentrum eröffnet

Im Eberswalder Sportzentrum Westend ist am Freitag ein Imfpzentrum eröffnet. Am Mittwoch kommender Woche sollen dort Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe mit dem Impfen beginnen. Laut Johanniter Regionalvorstand Ralf Opitz wird dabei zunächst der Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers Moderna verwendet.

Impfzentrum in Frankfurt (Oder) geht an den Start

Corona in Brandenburg

In dem Sportzentrum, das der Landkreis Barnim zur Verfügung stellt, können 600 Menschen pro Tag geimpft werden. Weil der Impfstoff allerdings zunächst knapp sein dürfte, werden es zunächst weniger sein. "In zwei bis drei Wochen sollen wir hier unter Volllast impfen", so Ralf Opitz.

Laut dem Landratsamt Barnim können Impftermine voraussichtlich ab Sonntag unter der Nummer 116117 vereinbart werden. Nach Angaben des Landrats leben im Barnim 13.000 Menschen, die über 80 Jahre alt sind.