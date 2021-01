In Frankfurt (Oder) hat am Dienstagnachmittag das erste private Corona-Schnelltest-Zentrum der Stadt eröffnet. Betrieben wird es vom Apotheker Enrico Martini im Südringcenter an der Leipziger Straße in den Räumen einer ehemaligen Bank-Filiale. Möglich ist das, weil das Bundesgesundheitsministerium seit dem 16. Januar auch Tests durch Apotheker zulässt.