Julia Strausberg Dienstag, 26.01.2021 | 16:31 Uhr

Auch ich bin betroffen und wünsche mir nichts wichtiger, als schnell wieder normalen Unterricht zu haben.



Der ÖPNV als Ansteckungsort? Was für ein quatsch!

Die höchsten Corona-Zahlen gibt es im Süden von Sachsen, am Rand Thüringens und im Süden Bayerns. Da gibt es fast keinen ÖPNV.

Aber da, wo es viele öffentliche Verbindungen gibt (Hamburg, Berlin) sind die Zahlen viel niedriger.

Also kann der ÖPNV kein Coronaschwerpunkt sein. Denb sonst müssten die Zahlen in Berlin durch die Decke gehen und in Sachsen und Thüringen und Bayern extrem niedrig sein.

Aber es ist genau umgekehrt.

Vielleicht sollte sich Leah Kracke erst einmal mit den Fakten befassen, bevor man offensichtlichen Unfug behautet?

PS: Kinder und Jugendliche sind nachweislich von Corona am wenigsten betroffen! Sollte Leah Kracke eigentlich wissen.