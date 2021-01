Der geplante Start für das Corona-Impfzentrum in Frankfurt (Oder) könnte sich noch einmal um ein, zwei Tage verzögern. Eigentlich war der 18. Januar für die Öffnung geplant. Der Termin könnte aber verschoben werden, sagte Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg am Montag.

Erste Impfzentren in Brandenburg in Betrieb - weiter Probleme bei Terminvergabe

"Im Moment hatten wir in der Planung, dass mehrere Impfzentren am gleichen Tag eröffnen. Das ist ungünstig. Deswegen werden wir die Eröffnungstermine etwas verzerren und werden die neuen Termine nochmal bekanntgeben", sagte Rostek. Es handele sich aber nur um eine Verschiebung um ein oder zwei Tage nach hinten, stellte er klar. Das sei geboten, "damit wir jeden Tag eins eröffnen und nicht mehrere an einem Tag". Von der Verschiebung der Eröffnung werden demnach wohl auch andere Impfzentren betroffen sein.

Am Dienstag sind zunächst die ersten beiden Impfzentren in Brandenburg in Potsdam und Cottbus eröffnet worden. Das Zentrum in Schönefeld soll am 11. Januar folgen.

Das Frankfurter Impfzentrum soll in einer Messehalle der Oder-Stadt eingerichtet werden. Zunächst werden Über-80-Jährige geimpft. Termine können unter der kostenfreien Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 telefonisch vereinbart werden.