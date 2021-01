"Gäste von illegaler Party verstecken sich bei Kontrolle in Schränken".

Am frühen Mittwochmorgen hatten den Angaben zufolge Anwohner aus einer Wohnung Lärm gemeldet, der ihnen den Schlaf raubte. Als Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie neben dem 20-jährigen Mieter sechs weitere Gäste der Feier, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bei einer illegalen Party in Frankfurt (Oder) haben sich Gäste ein Versteckspiel mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Feiernden versucht, sich auf der Toilette einzuschließen oder in Schränken und Betten zu verkriechen.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich auch im Niedersächsischen Hameln: Dort löste die Polizei einen Kindergeburtstag mit 30 Gästen auf. Um von den Beamten nicht entdeckt zu werden, schloss sich eine Frau mit fünf Kindern in der Toilette ein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. "Die anderen haben sich in Schränken versteckt." Nachbarn hatten sich am Dienstag bei der Polizei über den Kindergeburtstag beschwert. Entgegen der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie trafen sich die 30 Teilnehmer in der Wohnung. Gegen die 15 anwesenden Erwachsenen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.