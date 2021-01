In Polen sollen ab Montag Geschäfte in Einkaufszentren, Museen und Kunstgalerien wieder öffnen dürfen. Gesundheitsminister Adam Niedzielski gab die Entscheidung am Freitag während einer Pressekonferenz bekannt. Laut Medienberichten werde auch die sogenannte Seniorenstunde ab 1. Februar aufgehoben. Bisher waren Geschäfte, Apotheken und Drogerien zwischen 10 und 12 Uhr nur für Menschen über 60 Jahre geöffnet.

Insgesamt gibt es in Polen starken Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Landesweit haben Betreiber von Restaurants, Bars und Hotels in einer Social-Media-Kampagne aufgerufen, trotz des Verbots zu öffnen. Mehrere Tausend Gastronomie-Betriebe sollen sich der #OtwieraMy-Kampagne, auf deutsch #WirÖffnen, angeschlossen haben. In der grenznahen Region zu Brandenburg haben sich die Betreiber bisher an die verordneten Schließungen gehalten.

Antenne Brandenburg: 29.01.2021, 15:40 Uhr