Die Bernauer Unternehmerin Martina Bleske versucht, durch rigoroses Sparen durch die Krise zu kommen und ihr Reisebüro in der Bernauer Innenstadt zu retten. "Nach 28 Jahren einfach aufgeben, ist keine Option", sagt sie. Dafür hat sie selbst auf jeden Luxus verzichtet. Kurzarbeit und die Überbrückungshilfen hätten ihr eine gewisse Sicherheit vermittelt, dass sie die Ladenmiete von 1.000 Euro pro Monat und die Nebenkosten weiter stemmen könne. Zur Wahrheit gehöre aber auch, so die 52-Jährige, dass sie ohne ihren Mann und sein Gehalt es nicht schaffen würde. "Es ist sehr schwer. Aber ich will meinen Traum vom eigenen Geschäft nicht aufgeben", sagt sie.

Bleske kann nicht verstehen, dass die Brandenburger Landesregierung engagierte Unternehmer nicht mehr unterstütze. "Uns würde vielleicht auch schon helfen, wenn man die Krankenkassen und die Sozialabgaben übernehmen, den Unternehmern zum Überleben würde und ein kleines Taschengeld zahlen würde." Im Gegensatz zu ihren Mitarbeitern, hier zahle der Staat Kurzarbeitergeld, gebe es für die Reisebürbetreiber privat nichts.