Britische Corona-Mutation auch in Märkisch-Oderland entdeckt

Die hochansteckende sogenannte britische Corona-Mutation B.1.1.7 ist nun auch im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg entdeckt worden. Vergangene Woche war der erste Fall der Mutante in Spree-Neiße festgestellt worden.

Im Landkreis Märkisch-Oderland ist die britische Variante des Corona-Virus ( B.1.1.7) nachgewiesen worden. Das teilte das Landratsamt in Seelow am Montag mit. Demnach befinden sich die betroffene Person und deren Kontakte nun schon seit acht Tagen in Quarantäne. Die britische Virus-Variante war durch einen Routinetest entdeckt worden.