Luftfilter aus der Schorfheide geht in Serie

Desinfektion in der Pandemie

In Kooperation mit einem Berliner Unternehmen geht ein in der Schorfheide (Barnim) entwickelter Luftfilter in Serie. Das Gerät sorgt dafür, dass Raumluft mittels UV-C-Strahlung von Keimen befreit wird. 250 Raumluftfilter wurden bereits verkauft, 42 davon an Schulen im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Senat will weitere 1.200 Luftfilter finanzieren

Die Idee dazu hatte der Physiker Thomas Lederer aus Friedrichswalde (Barnim). Wegen der Corona-Pandemie suchte er nach einem Raumluftreinigungsgerät für seine Frau: "Die brauchte das dringend, weil sie Risikopatientin wäre. Die Recherche hat ergeben, dass es kein Gerät gibt, was die Eigenschaften hat, die erforderlich sind, also die einen großen Volumenstrom haben und dabei sehr leise sind." Deswegen habe er sich hingesetzt und selbst an einem Gerät getüftelt.

Lederer war früher als Direktor und Professor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt tätig und arbeitet heute als Berater. Er hat ausgerechnet, wie viel UV-C-Strahlung es braucht, um die ins Gerät eingesaugte Luft zu sterilisieren - und das alles für einen Apparat, der auch größere Räume, wie zum Beispiel einen Klassenraum, abdecken kann. Sein entwickeltes Gerät saugt die Luft an, im Inneren wird sie dann bestrahlt und dadurch sterilisiert. "Das heißt, die Keime, die in der Luft sind und auf den Aerosolen draufsitzen, werden durch die UV-C-Strahlung abgetötet", erklärt Lederer.